مصدر يكشف طبيعة انفجار "جسر الائمة" وعدد الجرحى

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني عن طبيعة الانفجار الذي هز جسراً يسلكه الزوار الشيعة في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الانفجار كان بواسطة قنبلة يدوية ألقاها مجهولون من المقبرة القريبة على جسر الأئمة في بغداد".

وأضاف أن الهجوم استهدف الزوار المتوجهين سيرا على الأقدام نحو الكاظمية لتأدية زيارة دينية، ما تسبب بإصابة 10 أشخاص بجروح بينهم نساء.

وأشار المصدر إلى أن قوة أمنية ألقت القبض على احد المشتبهين بهم برمي الرمانة بالقرب من ابو حنيفة النعمان.

ويربط جسر الائمة بين منطقتي الكاظمية والاعظمية، ويسلكه الزوار الشيعة في هذه الأيام لتأدية زيارة الكاظم التي توافق الأربعاء المقبل.

وقال المصدر إن "الوضع الآن جيد على جسر الائمة؛ إذ شددت القوات الأمنية من إجراءاتها وتقوم بتفتيش جميع الزوار تحسباً من أي طارئ".

ولاحقاً، أفادت خلية الإعلام الأمني في بيان، بانفجار رمانة يدوية في مكب نفايات قرب جسر الائمة في بغداد، مما ادى الى اصابة ثمانية مواطنين، كمعلومات أولية.

وأشارت إلى أن "قوة خاصة باشرت بالبحث والتفتيش الدقيق قرب مكان الحادث والتحقيق من الملابسات، ومازالت جموع الزائرين تواصل مسيرتها بإنسانية عالية لإحياء ذكرى استشهاد الامام الكاظم".