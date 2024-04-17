مصدر يكشف أسماء قتلى قياديي داعش بقصف "وادي الشاي" في كركوك

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني، يوم الأربعاء، عن أسماء قتلى قياديي تنظيم داعش بالقصف الذي نفذته الطائرات العراقية أمس الثلاثاء، بمنطقة "وادي الشاي" في كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الضربة الجوية التي نفذتها القوة الجوية العراقية أف 16 بوادي الشاي (45 كم جنوب غربي كركوك)، أدت الى مقتل 5 قياديين في داعش تم التعرف على ثلاثة منهم وهم من القومية الكوردية، ابرزهم الوالي العسكري للتنظيم في قضاء طوز خورماتو وداقوق، والمساعد الثاني وهو يشغل منصب مسؤول ديوان المال في كركوك وصلاح الدين".

وتابع المصدر، أن "الضربة الجوية نفذت بعد جمع معلومات وتنسيق أمني بين جهاز مكافحة الارهاب في بغداد وجهاز مكافحة الارهاب في اقليم كوردستان".

وأفادت خلية الإعلام الأمني، أمس الثلاثاء، بأن القوة الجوية العراقية نفذت ضربتين جويتين "ناجحتين" باستخدام طائرات F_16 ضمن قاطع عمليات شرق صلاح الدين - ديالى لاستهداف هذا المكان.

وأضافت أنه بحسب المعلومات الدقيقة فإن العملية أسفرت عن تدمير أوكار لداعش بداخلها (5) عناصر من التنظيم.