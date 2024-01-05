مصدر يكشف حقيقة أصوات الانفجارات المسموعة من قاعدة "عين الأسد" بالأنبار

شفق نيوز/ نفى مصدر أمني مسؤول، يوم الجمعة، تعرض قاعدة "عين الأسد" الجوية العسكرية في محافظة الأنبار إلى قصف جوي.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن أصوات الانفجارات المسموعة ضمن قاعدة "عين الاسد" ناتجة عن تدريبات تجريها قوات التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق وسوريا.

وأضاف أن الحديث عن استهدافها غير صحيح.

وتناقلت وسائل إعلام محلية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن استهداف القاعدة التي تقع الى الغرب من العراق، وتتمركز بها قوات من التحالف الدولي.