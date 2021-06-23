مصدر يكشف حقيقة اغتيال احد أبرز ناشطي الاحتجاجات في بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني مسؤول يوم الأربعاء بإصابة الناشط البارز في احتجاجات تشرين حسين التركماني اثر مشاجرة مع أحد رفاقه وسط بغداد في الوقت الذي نفى فيه تعرض ذلك الناشط لمحاولة اغتيال.

وكانت بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبر محاولة اغتيال الناشط (حسين التركماني ) وهو أحد العناصر البارزة داخل ساحة التحرير سابقا .

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأنه بعد جمع المعلومات تبين وجود مشاجرة بين المدعو حسين التركماني مع أحد اصدقائه في ساحة الطيران وسط بغداد قبل ثلاثة ايام مما أدى الى ضرب الناشط بسلاح ابيض ضمن منطقة الوجه.

وأضاف المصدر أنه لم يتم تسجيل أي دعوى ضمن مراكز الشرطة.