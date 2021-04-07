مصدر يكشف حصيلة الاشتباكات بين أمن الحشد والعصائب

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني مطلع، حصيلة الاشتباكات التي اندلعت، الأربعاء، بين أمن الحشد ومسلحي عصائب أهل الحق في الموصل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "ثلاثة من أمن الحشد ومقاتلي العصائب أصيبوا بجروح، جراء تبادل إطلاق النار، إضافة إلى ثلاثة مدنيين"، مشيرا إلى أن "إصابة أحد المدنيين خطرة جداً وقد لا ينجو بحياته".

وأشار إلى أن "قيادة الشرطة أرسلت قوة كبيرة الى دائرة التعويضات لتأمين المبنى، وذلك بعد أن اشتكى الموظفون من تعرضهم للتهديد من قبل عناصر عصائب أهل الحق".

وبحسب شهود العيان، فأن "أمن الحشد رفض اعتداء عناصر العصائب على موظفي الدائرة، وكان يريد اعتقالهم لكن عندما رفضوا تسليم أنفسهم تطور الخلاف إلى أن وصل الى استخدام السلاح وإطلاق النار".