مصدر يكشف حادثة رمي جثة شاب أمام مستشفى بعقوبة.. انتحر امام صديقه

شفق نيوز/ كشف مصدر امني في ديالى، يوم الجمعة، تفاصيل قيام رجل مجهول برمي جثة شاب مقتول بإطلاقات نارية أمام مستشفى عام بعقوبة أمس الخميس.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه بعد قيام شخص مجهول برمي جثة شاب مقتول باطلاقات نارية أمام بوابة مستشفى عام بعقوبة عممت الشرطة أوصاف الشخص الهارب والذي قام بتسليم نفسه للشرطة وبدأ التحقيقات معه.

وبين، ان الشخص المتهم كشف ان اسم الضحية محمد المعروف بـ"سيدو" وهو صديقه وقام بدعوته الى لقاء للصلح بعد خلاف بينهما، الا ان (سيدو) أخرج مسدسا وقال له "انتحر اذا تعوفني" ثم اطلق النار على نفسه رغم محاولات منعه من ذلك وهو ما دفعه لنقله للمستشفى والهرب.

وتابع المصدر بالقول ان المتهم نفى مسؤوليته بالجريمة او قتله لصديقه فيما لازالت التحقيقات مستمرة لكشف التفاصيل النهائية للحادث.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، امس الخميس بأن "شخصاً مجهول الهوية ألقى من سيارته بجثة شاب تولد 1998 عليها آثار إطلاقات نارية، امام بوابة مستشفى عام بعقوبة ولاذ بالفرار".

وكان قائد شرطة ديالى اللواء علاء غريب الزبيدي، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الجمعة، عن ملابسات حادث قتل شخص ورمي جثته في مستشفى بعقوبة العام.

وأوضح اللواء الزبيدي في بيان اليوم، أن كشف الجريمة كان فور وقوع الحادث من خلال مراجعة كاميرات المراقبة، وتعميم أوصاف المتورط بجريمة القتل ومطاردته مما اضطر الى تسليم نفسه لأحد المراكز الأمنية في بعقوبة.

وشدد على سرعة الإجراءات التحقيقية وكشف كل من تورط بهذه الجريمة النكراء للقصاص منهم من خلال تقديمهم للقضاء.