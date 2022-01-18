مصدر يكشف تفاصيل "مجزرة" ارتكبها رجل بعائلته في بابل

شفق نيوز/ كشف مصدر محلي بمحافظة بابل، اليوم الثلاثاء، عن ملابسات الجريمة المروعة التي ارتكبها أحد الأشخاص بعائلته ثم إقدامه على الانتحار.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "موظفا بديوان محافظة بابل أقدم على قتل طليقته وامها الموظفة بوزارة التربية وابنته رميا بالرصاص داخل منزلهم بحي نادر وسط الحلة، ثم الانتحار بإطلاق النار على نفسه".

وبين المصدر، أن "الحادث وقع نتيجة خلافات عائلية بين الجاني وأولاده نتيجة الضغط عليه لارجاع والدتهم التي طلقها بوقت سابق، وحينما عادت رغما عنه، اقدم على قتلهم جميعا، فيما نجا من الحادث ولده الشاب ذو الـ19 عاما من المجزرة".