مصدر يكشف تفاصيل اغتيال ناشط ببغداد: كاميرات المراقبة كانت معطلة اثناء الحادث

شفق نيوز/ روى مصدر أمني مسؤول يوم الاربعاء تفاصيل جديدة حول حادثة اغتيال القيادي في الاحتجاجات الناشط صلاح حسن الملقب بـ"صلاح العراقي" في احدى مناطق شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "مسلحين مجهولين نفذوا عملية الاغتيال راجلا وكانوا يستقلون دراجة ولاذوا بعدها بالفرار صوب منطقة النعيرية قاصدين تحديدا شارع المسبح وكانت بانتظارهم عجلة نوع ( كورلا بيضاء)".

ولفت المصدر الى اغلب كاميرات المراقبة الامنية هي معطلة في المنطقة المذكورة والبحث جار عن مستجدات بخصوص دخول الأشخاص.

وتابع المصدر بالقول انه بتوجيه من وزير الداخلية و وكيل الوزارة تم استدعاء مسؤول القوة الماسكة للارض للاطلاع على ملابسات الحادث، مشيرا الى فتح تحقيق فوري لمعرفة سبب توقف اغلب كاميرات المراقبة عن العمل.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز بأن مجهولين اغتالوا ناشطا في الاحتجاجات يوم الثلاثاء في العاصمة بغداد.

وقال المصدر إن "مسلحين مجهولين أطلقوا النار على الناشط في التظاهرات صلاح العراقي في منطقة بغداد الجديدة".

وأضاف أن "العراقي فارق الحياة في مستشفى الشيخ زايد".

وأعلنت الحكومة العراقية في أغسطس/آب الماضي، مقتل 560 متظاهرا وعنصر أمن خلال الاحتجاجات التي شهدتها مدن العراق المختلفة بينهم عشرات الناشطين الذين تعرضوا للاغتيال على يد مجهولين.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2019، انطلق الحراك الشعبي بالعراق، ضد الطبقة السياسية الفاسدة والأوضاع المعيشية المتردية.