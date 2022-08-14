مصدر يكشف تفاصيل انفجار "اشرف" في ديالى

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني في ديالى، يوم الاحد، تفاصيل انفجار معسكر "أشرف" والذي أوقع أربعة مصابين من عمال التنظيف.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عمال تنظيف لشركة مقاولات أهلية كانوا يقومون بتنظيم وتهيئة قاعات كبيرة مشيدة من الحديد (جملونات) وأثناء ذلك سقط أحد أبواب القاعات على كدس عتاد لقاذفة مخبئاً تحت الأرض، ما أدى إلى انفجاره".

وبين أن "الانفجار أدى إلى تطاير شظايا الباب الحديدي ما تسبب بإصابة أربعة عمال نقلوا الى مستشفى بعقوبة بينهم إصابات بليغة".

واكد المصدر ان "مفارز الجهد الهندسي قامت بحملة تفتيش وتمشيط في محيط الحادث وموقع العمل لتفادي وقوع انفجارات أخرى".

وابلغ مصدر امني في وقت سابق وكالة شفق نيوز، بأن عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة عمالاً كانوا يقومون بجز الأدغال في محيط معسكر "اشرف" ٤٥كم شمال بعقوبة.

وأضاف أن "المصابين نقلوا إلى مستشفى بعقوبة بينهم اصابات بليغة".

وتشغل معسكر "أشرف" حالياً قوات الحشد الشعبي بعدما كان مقراً لمنظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية المعارضة والتي غادرت المعسكر عام ٢٠١٢.