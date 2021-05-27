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مصدر يكشف تفاصيل الهجوم على موكب سليم الجبوري

Category: أمـن

Date: 2021-05-27T21:12:49+0000
مصدر يكشف تفاصيل الهجوم على موكب سليم الجبوري

شفق نيوز/ كشف مصدر محلي في ديالى تفاصيل الهجوم على موكب رئيس البرلمان السابق وعضو تحالف العزم سليم الجبوري يوم الخميس والذي أصيب فيه اثنان من العاملين في مكتبه.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "موكب النائب سليم الجبوري تعرض لهجوم باطلاق نار أثناء مروره في طريق المقدادية – بعقوبة على مقربة من تقاطع الوجيهية (20 كم شمال شرق بعقوبة)، ما ادى الى اصابة اثنين من مرافقيه بجروح".

وأضاف أن "السلطات الأمنية فتحت تحقيقا لكشف ملابسات الحادث والجهات التي تقف وراء الهجوم".

وفي وقت سابق الخميس، قال مكتب الجبوري في بيان، "ندين ونستنكر محاولة الاستهداف الغادرة التي تعرض لها اثنين من العاملين في مكتبنا بمحافظة ديالى واطلاق النار عليهم من قبل مجهولين مما ادى الى اصابتهما بجروح خطيرة".

وطالب مكتب الجبوري، القوات الامنية، "بفتح تحقيق عاجل والكشف عن الجناة ووضعهم تحت طائلة القانون ليكونوا عبرة لغيرهم ممن امتهنوا القتل والترويع ظنا منهم انهم بمنأى عن الحساب ولن تطالهم يد القانون".

وأردف بالقول، إن "هذا الأمر يفرض على القوات الامنية مسؤولية مضاعفة تتمثل بكبح جماح هؤلاء المستهترين بارواح الناس لا سيما ممن لا يؤمن بالتنافس الشريف ويلجأ للسلاح والعنف لترهيب الاخرين".

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