مصدر يكشف تفاصيل الهجوم المزدوج لداعش في الطارمية

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني مطلع تفاصيل الهجوم المزدوج الذي شنه مسلحو تنظيم داعش مساء يوم الجمعة في قضاء الطارمية شمالي بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "هجوم الطارمية نفذ في بادئ الامر بعبوة ناسفة على مركبة لقوات الحشد الشعبي، بعدها خرجت مجموعة من عناصر داعش من احد البساتين وقامت بإطلاق النار على قوات الحشد".

وأضاف أن الجانبين دخلا في اشتباكات مسلحة قبل أن يتدخل قناصة داعش ويطلقوا النار على قوات اللواء ١٢ في الحشد الشعبي.

وأشار المصدر إلى أن الاشتباكات ما تزال مستمرة على نحو متقطع (لغاية إعداد الخبر) مع وصول التعزيزات العسكرية لتمشيط المنطقة وبانتظار إشراك طيران الدفاع الجوي في الاشتباك.

وتابع المصدر بالقول، "من المحتمل عدم مشاركة الطيران بسبب الأجواء المظلمة والقناصة".

وكان مصدر أمني قد أبلغ وكالة شفق نيوز، بأن الهجوم قد خلف ٤ ضحايا في صفوف الحشد بينهم معاون آمر اللواء ١٢ إضافة إلى ٨ جرحى من اللواء ذاته.