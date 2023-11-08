مصدر يكشف تفاصيل التوتر في البصرة.. نزاع مسلح بين العصائب والتيار الصدري

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني، يوم الأربعاء، تفاصيل التوتر الأمني في البصرة، مشيراً الى اندلاع نزاع مسلح بين عصائب اهل الحق والتيار الصدري في منطقة تعد "معقل" التيار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "نائباً عن العصائب زار مجلس عزاء في منطقة حي الجهاد وسط البصرة، احدى معاقل التيار الصدري في المحافظة"، مبينا ان "زيارة هذا النائب تحولت لنزاع مسلح بين الطرفين (العصائب وعناصر من التيار الصدري) وادى هذا الامر إلى مقتل شخص داخل مجلس العزاء".

وأضاف "تحول النزاع لاحقا لمعركة عنيفة امتدت إلى الطب العدلي، حيث قتل شخص ثاني هناك، واصيب 3 عناصر شرطة دخلوا باشتباك مسلح مع الطرفين، لمحاولة فرض السيطرة".

ولفت المصدر الى ان "قاضي التحقيق المختص أمر بايداع 4 ضباط امن كبار في التوقيف لفشلهم بايقاف النزاع المسلح في المحافظة".

واشار الى ان "هناك استنفاراً امنياً كبيراً في البصرة لكافة العناصر الامنية في المحافظة، تحسبا لتطور الموقف الامني بين اطراف النزاع".