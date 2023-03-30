مصدر يكشف تفاصيل احباط مخطط لنشر القتل الطائفي بين ديالى وبغداد

شفق نيوز/ كشف مصدر امني في ديالى، يوم الخميس، تفاصيل عملية إحباط مخطط يستهدف المواطنين والقطعات الأمنية بين المحافظة وبغداد خلال الـ48 ساعة الماضية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "مفارز سيطرة الشهيد عباس نعمان (109) التابعة لقسم شؤون السيطرات والطرق الخارجية في ناحية بهرز جنوبي ديالى وعلى طريق بغداد السياحي تمكنت من ضبط عجلتين إحداهما نوع (كيا بنكو) حمل زرقاء اللون، والأخرى نوع (نيسان باترول)، يقودهما شخصان يحملان هويات رسمية لأحد الفصائل المسلحة من سكان منطقة النهروان في بغداد".

وبين أن "العجلتين تحملان تسع رايات لتنظيم داعش ومسدسات مختلفة الأحجام وأجهزة موبايل متنوعة وكمية من مادة C4 شديدة الانفجار ونحو 15 كغم من المواد المتفجرة وأسلاك ومواد تفجير عبوات ناسفة و74 حشوة وعبوات تي ان تي والعديد من المواد الأخرى المعروفة وغير المعروفة".

واكد ان "المتهمين اعترفا أيضاً أنهما كانا يخططان لمهاجمة قرية شيعية ليتبعها انتقام من قرية سنية وتهجيرها لإشعال الاقتتال الطائفي وتنفيذ مخططات ديمغرافية تقودها جهات متنفذة".

ولفت المصدر إلى أن "مناطق بهرز المحاذية لحدود بغداد امنة منذ 2008 وحتى الان ولم تشهد أي حوادث أمنية".

واشار الى ان "الشخصين المعتقلين والمواد المضبوطة مع العجلات احيلوا الى مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب ديالى لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

وافاد مدير ناحية بهرز جنوب بعقوبة، نزار اللهيبي أول أمس الثلاثاء، بإحباط مخطط لمهاجمة قوات الجيش من قبل مسلحين ينتحلون صفة امنية.

وقال اللهيبي لوكالة شفق نيوز، إن "قوة خاصة تمكنت من اعتقال ثلاثة أشخاص عند نقطة تفتيش 109 الفاصلة بين بغداد وجنوب ديالى في اطراف ناحية بهرز وبحوزتهم هويات تنتحل صفة امنية ويحملون أسلحة ورايات لداعش داخل عجلة تقلهم".

وأضاف أن "قوات الأمن اقتادتهم إلى أحد المراكز الأمنية لإجراء التحقيقات اللازمة مشيرا إلى إحباط مخطط لاستهداف نقاط الجيش في أطراف ناحية بهرز جنوب بعقوبة".