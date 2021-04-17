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تفاصيل جديدة بشأن حادثة انفجار بئرين للنفط في كركوك (تصحيح)

Category: أمـن

Date: 2021-04-17T08:18:59+0000
تفاصيل جديدة بشأن حادثة انفجار بئرين للنفط في كركوك (تصحيح)

شفق نيوز/ أكدت شركة نفط الشمال تعرض بئرين نفطيتين في حقل باي حسن فجر اليوم السبت الى عمل تخريبي "ارهابي" بتفجير عبوتين ناسفتين.

ووفقا لبيان الشركة فإن التفجيرين قرب بئرين  في حقل "باي حسن " في محافظة كركوك.

وقالت ايضا ان الحادثة لم تسفر عن حدوث حرائق او اضرار مادية او بشرية ، ولم تؤثر على العملية الانتاجية او توقف  ضخ النفط من الأبار المذكورة.

وأضاف البيان أن هذه الهجمات لن توقف الجهود الوطنية في ادامة العملية الانتاجية دعما ًللاقتصاد الوطني.

وتابع البيان أن وزارة النفط والجهات المعنية والامنية قامت بفتح تحقيق في الحادث.

ويبلغ إنتاج الحقلين 20 ألف برميل من النفط الخام يوميا.

وكان مصدر في الشرطة المحلية قد أفاد في وقت سابق من اليوم بإقدام مسلحين ينتمون إلى تنظيم داعش على تفجير بئرين للنفط شمال غربي محافظة كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن عناصر التنظيم فجروا البئرين المرقمين (154) و(159) اللذين يقعان ضمن حقل (باي حسن) بالقرب من قضاء الدبس شمال غربي كركوك.

ووفقا للمصدر فإن البئرين تخضعان لحماية سكان المنطقة ضمن عقود الحماية، مشيرا إلى أن القوات الأمنية تجري تحقيقا في الحادث.

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