مصدر يروي تفاصيل مغايرة عن العمليات مشتركة بشأن اشتباكات سنجار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول يوم الأحد ان الاشتباك الذي حدث في غربي سنجار وسقط على اثره عنصر من الشرطة ضحية لم يكن مع إرهابيين بل كان مع مهربين.

وافاد مصدر امني لشفق نيوز ان اشتباكات وقعت في قرية قريبة من معبر الفاو على الحدود مع سوريا داخل الاراضي العراقية بين قوة من الشرطة الاتحادية ومهربين حاولوا إدخال مواد بشكل غير قانوني الى العراق.

ووفقا للمصدر فإن الاشتباكات ادت الى مقتل شرطي من الفوج الثالث التابع للواء السادس للشرطة الاتحادية .

يأتي هذا في وقت أعلنت فيه قيادة العمليات المشتركة، يوم الأحد،في وقت سابق من اليوم، عن إحباط تسلل لمجموعة إرهابية من سوريا إلى غرب جبل سنجار، مشيرة إلى حدوث اشتباكات ووقوع ضحية.

يذكر أن المناطق الواقعة غربي قضاء سنجار تشهد غالبا عمليات تهريب لسلع وبضائع ومواد مختلفة بين سوريا والعراق