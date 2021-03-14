سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مصدر يروي تفاصيل مغايرة عن العمليات مشتركة بشأن اشتباكات سنجار

Category: أمـن

Date: 2021-03-14T11:53:53+0000
مصدر يروي تفاصيل مغايرة عن العمليات مشتركة بشأن اشتباكات سنجار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول يوم الأحد ان الاشتباك الذي حدث في غربي سنجار وسقط على اثره عنصر من الشرطة ضحية لم يكن مع إرهابيين بل كان مع مهربين.

وافاد مصدر امني لشفق نيوز ان اشتباكات وقعت  في قرية قريبة من معبر الفاو على الحدود مع سوريا داخل الاراضي العراقية  بين قوة من الشرطة الاتحادية  ومهربين حاولوا إدخال مواد بشكل غير قانوني الى العراق.

ووفقا للمصدر فإن الاشتباكات  ادت الى مقتل شرطي من الفوج الثالث التابع للواء السادس للشرطة الاتحادية .

يأتي هذا في وقت أعلنت فيه قيادة العمليات المشتركة، يوم الأحد،في وقت سابق من اليوم، عن إحباط تسلل لمجموعة إرهابية من سوريا إلى غرب جبل سنجار، مشيرة إلى حدوث اشتباكات ووقوع ضحية.

يذكر أن المناطق الواقعة غربي قضاء سنجار تشهد غالبا عمليات تهريب لسلع وبضائع ومواد مختلفة بين سوريا والعراق

related

مواجهات مسلحة بين الجيش العراقي ومهربين قرب الحدود السورية

Date: 2020-11-16 20:17:19
مواجهات مسلحة بين الجيش العراقي ومهربين قرب الحدود السورية

الجيش العراقي يعتقل عناصر من حزب كوردي

Date: 2020-09-16 05:08:06
الجيش العراقي يعتقل عناصر من حزب كوردي

عمليات بغداد تعلن اعتقال عشرات الارهابيين والاشتباك مع مجموعة مسلحة

Date: 2019-09-11 10:32:40
عمليات بغداد تعلن اعتقال عشرات الارهابيين والاشتباك مع مجموعة مسلحة

بغداد تنشر لواءين من الشرطة الاتحادية في سنجار

Date: 2020-11-19 20:46:13
بغداد تنشر لواءين من الشرطة الاتحادية في سنجار

الاستخبارات العراقية تحبط تهريب كميات كبيرة من الادوية قادمة من سوريا

Date: 2019-08-07 13:47:07
الاستخبارات العراقية تحبط تهريب كميات كبيرة من الادوية قادمة من سوريا

الغانمي يأمر بزيادة عديد القوات بسنجار ويعلن آخر التطورات بشأن اتفاق أربيل وبغداد

Date: 2020-12-13 11:41:16
الغانمي يأمر بزيادة عديد القوات بسنجار ويعلن آخر التطورات بشأن اتفاق أربيل وبغداد

انفجار سيارة مفخخة قرب مزار ديني إيزيدي في سنجار.. وششو يتهم PKK

Date: 2020-09-20 19:03:13
انفجار سيارة مفخخة قرب مزار ديني إيزيدي في سنجار.. وششو يتهم PKK

"دهماش" يفرض الأتاوات في سنجار ويهدد المعترضين بالقتل والخطف

Date: 2019-05-30 18:23:58
"دهماش" يفرض الأتاوات في سنجار ويهدد المعترضين بالقتل والخطف