سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مصدر عسكري يحدد مسار انطلاق العجلة التي قصفت قاعدة عين الأسد

Category: أمـن

Date: 2021-03-03T10:46:10+0000
مصدر عسكري يحدد مسار انطلاق العجلة التي قصفت قاعدة عين الأسد

شفق نيوز/ أفصح مصدر عسكري مسؤول يوم الأربعاء أن العجلة التي قصفت قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار قد انطلقت من العاصمة العراقية بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن العجلة التي استخدمت كمنصة لقصف قاعدة عين الأسد بعدد من الصواريخ قدمت من العاصمة العراقية بغداد الى صحراء الأنبار، وفق التحقيقات الاولية.

 وأكد المتحدث باسم التحالف الدولي الكولونيل، واين ماروتو يوم الأربعاء استهداف قاعدة عين الأسد العسكرية بقصف صاروخي.

وقال الكولونيل ماروتو في تغريدة على "تويتر"، إن "قاعدة الأسد الجوية التي تستضيف قوات التحالف تم استهدافها في 3 مارس/آذار في حوالي الساعة 7:20 صباحا (بتوقيت العراق) بـ10 صواريخ".

وأضاف أن القوات العراقية تجري تحقيقا في الحادث وسيتم الإفصاح عن مزيد من المعلومات عندما تصبح متاحة.

من جانبها أشارت خلية الإعلام الأمني في بيان اليوم إلى سقوط 10 صواريخ نوع غراد على قاعدة عين الأسد الجوية صباح اليوم ، دون خسائر تذكر.

ونوه البيان إلى أن القوات الأمنية عثرت على منصة إطلاق هذه الصواريخ.

وكان مصدر أمني مسؤول قد أفاد في وقت سابق من صباح اليوم بتعرض قاعدة عين الأسد العسكرية في محافظة الأنبار غربي العراق إلى قصف صاروخي.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن ما لا يقل عن 10 صواريخ نوع "غراد" استهدفت محيط القاعدة التي تضم قوات للتحالف الدولي المناهض لداعش بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، مضيفا أنه لغاية وقت كتابة الخبر لم تسجل أية إصابات بشرية جراء القصف.

وأشار المصدر إلى ضبط عجلة نوع "كيا" حمل عثر بداخلها على منصة الصواريخ في منطقة الدولاب غرب قضاء هيت شمال مدينة الرمادي.

وتقع قاعدة "عين الأسد" بمدينة البغدادي على بعد 110 كم غربي بغداد، وهي أبرز القواعد العسكرية التي تستضيف قوات أميركية في العراق.

وكانت قاعدة عين الأسد أحد أهداف هجمات صاروخية تشنها في الغالب فصائل عراقية مقربة من إيران.

يذكر أن إيران كانت قد قصفت في مطلع العام 2020 قاعدة عين الأسد ردا على مقتل الجنرال البارز قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي "ابو مهدي المهندس"، ورفاقهما بضربة جوية امريكية عبر طائرة مسيرة قرب مطار بغداد الدولي.

related

تحسبا من إسرائيل .. فصائل شيعية تعيد إنتشارها غربي العراق على الحدود السورية

Date: 2021-01-14 07:52:57
تحسبا من إسرائيل .. فصائل شيعية تعيد إنتشارها غربي العراق على الحدود السورية

التحالف الدولي يعلن تفاصيل جديدة عن الهجوم على قاعدة عين الأسد

Date: 2021-03-03 07:16:28
التحالف الدولي يعلن تفاصيل جديدة عن الهجوم على قاعدة عين الأسد

الحشد الشعبي في الأنبار يكشف حقيقة قصف التحالف الدولي احد مقراته

Date: 2020-10-04 09:40:26
الحشد الشعبي في الأنبار يكشف حقيقة قصف التحالف الدولي احد مقراته

الكشف عن دور عراقي في الغارات الأميركية شرقي سوريا

Date: 2021-02-26 07:31:41
الكشف عن دور عراقي في الغارات الأميركية شرقي سوريا

قصف بطائرات مجهولة يستهدف فصائل عراقية على الحدود العراقية السورية

Date: 2019-09-09 07:17:07
قصف بطائرات مجهولة يستهدف فصائل عراقية على الحدود العراقية السورية

وزيران امريكيان يصفان الضربات في العراق بـ"الناجحة" وكتائب حزب الله تتوعد بالرد

Date: 2019-12-30 06:31:10
وزيران امريكيان يصفان الضربات في العراق بـ"الناجحة" وكتائب حزب الله تتوعد بالرد

امريكا تمنح القوات العراقية 30 مدرعة لتأمين بغداد

Date: 2020-12-30 06:26:01
امريكا تمنح القوات العراقية 30 مدرعة لتأمين بغداد

مفوضية حقوق الانسان توثق بالأرقام عمليات قتل طالت متظاهرين عراقيين

Date: 2019-11-08 20:20:33
مفوضية حقوق الانسان توثق بالأرقام عمليات قتل طالت متظاهرين عراقيين