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مصدر: وفد أمني للاطلاع على انسحاب القوات الامريكية من قاعدة حرير في أربيل

Category: أمـن

Date: 2021-12-20T06:44:47+0000
مصدر: وفد أمني للاطلاع على انسحاب القوات الامريكية من قاعدة حرير في أربيل

شفق نيوز/ افاد مصدر عسكري مطلع يوم الاثنين، بتشكيل وفد أمني على درجة من الاهمية لزيارة اقليم كوردستان.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن وفدا أمنيا عالي المستوى من الحكومة العراقية الاتحادية سيزور اربيل خلال الأيام المقبلة.

وأضاف المصدر؛ أن هدف زيارة أربيل، هو تفقد قاعدة حرير لمتابعة سير عملية انسحاب القوات القتالية الامريكية من القاعدة بحسب الاتفاق الاخير بين بغداد وواشنطن.

واتفقت الحكومة العراقية مع الجانب الأمريكي على انسحاب كافة القوات القتالية من البلاد واقليم كوردستان بحلول الـ30 من كانون الأول الجاري.

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