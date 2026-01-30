مصدر: نشاط جوي بريطاني في العراق مع تصاعد التهديدات الأميركية لإيران

شفق نيوز- بغداد

كشف مصدر أمني، يوم الجمعة، عن تحليق جوي مكثف لطائرات عسكرية بريطانية في سماء العراق وسوريا وجنوب تركيا.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الطائرات العسكرية التي رصدت حركتها في تطبيقات الملاحة الجوية تعود للشحن والاستطلاع والاتصالات وبعضها ينطلق من قاعدة أكروتيري في قبرص وهي تعتبر أكبر قاعدة بريطانية في المنطقة".

وأضاف أن "الغرض من تحليق تلك الطائرات هي لتزويد طائرات مراقبة ومسيرة بالوقود أو تعزيز الاتصالات"، مبيناً أن "المنطقة المتصلة من لبنان وصولاً لسوريا وتركيا وامتداداً للعراق حتى حدود إيران تشهد حركة نشطة للمراقبة والاستطلاع مؤخراً في ظل التصعيد المستمر والمناورات بين أميركا وإيران".

وأكد المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن "قوات التحالف الدولي لا تطلع القوات العراقية على جميع المعلومات والتحركات في المنطقة لا سيما العمليات السرية التي ضد إيران"، لافتاً إلى أن "معلوماتها التي تزود بها العراق تقتصر على تفاصيل معينة تخص الإرهاب والأوضاع الأمنية داخل حدود العراق".

وأكد أن الأجهزة الأمنية العراقية تتابع عن كثب أي تحركات جوية غير اعتيادية، مشيراً إلى أن الأوضاع الأمنية داخل البلاد مستقرة، ولا توجد مؤشرات على وجود تهديد مباشر في الوقت الحالي.

وتأتي هذه المعلومات تأكيداً لما كشفته صحيفة "الغارديان" البريطانية، الجمعة، عن نشر مقاتلات تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في قطر لمساعدتها في مواجهة أي هجوم انتقامي محتمل من قبل إيران

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد أكد في وقت سابق من اليوم الجمعة، أنه منفتح على إجراء محادثات مع إيران، حتى مع إرسال واشنطن تعزيزات عسكرية جديدة إلى الشرق الأوسط.

في المقابل، قال مسؤول في وزارة الحرب الأميركية لوكالة "رويترز"، إن الجيش لا يمكنه ⁠مناقشة التفاصيل التشغيلية لأسباب أمنية، مضيفاً أن سلامة أفراد الخدمة هي الأولوية القصوى.

هذا وقال وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، إن الجيش الأميركي مستعد لتنفيذ أي مسار عمل ‌يقرره الرئيس.