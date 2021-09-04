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مصدر أمني: 220 عائلة لداعش سيتم نقلها من مخيم الهول السوري الى الموصل

Category: أمـن

Date: 2021-09-04T13:05:50+0000
مصدر أمني: 220 عائلة لداعش سيتم نقلها من مخيم الهول السوري الى الموصل

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني رفيع المستوى، يوم السبت، ان اكثر من 200 عائلة من عوائل عناصر داعش سيتم نقلها من مخيم الهول السوري الى مخيم جنوب مدينة الموصل، خلال الشهر الجاري.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "220 عائلة سيتم نقلها من مخيم الهول السوري الى مخيم الجدعة جنوب الموصل، وسيكون النقل على دفعتين، لكن حتى الان لم تحدد المواعيد بصورة دقيقة".

واشار الى ان "ما يتداوله البعض حول نقل هذه العوائل وإدخالها العراق لأغراض انتخابية غير صحيح، بل ان نقل هذه العوائل يأتي ضمن البرنامج الذي وضعته الحكومة العراقية لنقل العوائل العراقية العالقة في مخيم الهول".

وبين المصدر "العوائل سيتم نقلها سواء كانت عوائل لعناصر تنظيم داعش أو ممن نزحوا الى زيارة إبان سيطرة تنظيم داعش على مناطقهم في العراق".

يشار الى انه في يوم 26 أيار من العام الحالي، دخلت أولى القوافل التي تقل عائلات عناصر داعش قادمة من مخيم الهول السوري لتحط رحالها في مخيم الجدعة بمحافظة نينوى.

وقال مصدر امني في حينها لوكالة شفق نيوز، إن "القافلة المكونة من 10 حافلات دخلت إلى مخيم الجدعة جنوب الموصل، وبدأت الجهة المسؤولة عن إدارة المخيم بتوزيع العائلات على الخيم المعدة مسبقاً".

وأوضح ان "القافلة مكونة من 94 عائلة بواقع 381 فرداً، وهؤلاء أول دفعة يجري نقلهم إلى العراق".

وهو ما اثار وما زال، جدلاً سياسياً وأمنياً وشعبياً، حيث أعرب الكثير من العراقيين عن استيائهم ومخاوفهم في الوقت نفسه من نقل نساء وأطفال تشربوا فكر التنظيم المتشدد مما يشكل قاعدة واعدة لنشر فكر داعش وربما انتشار خلال أكثر للتنظيم تنطلق من مخيم الجدعة.

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