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مصدر أمني يكشف عدد المعتصمين قرب "الخضراء"

Category: أمـن

Date: 2021-10-25T18:40:33+0000
مصدر أمني يكشف عدد المعتصمين قرب "الخضراء"

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني عن عدد المعتصمين مساء يوم الاثنين قرب المنطقة الخضراء وسط بغداد من المعترضين على نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن عدد المعتصمين في فلكة الحسنيين وسط بغداد يتراوح بين ١٥٠٠ و١٧٠٠ شخص من أنصار القوى والفصائل المعترضة على نتائج الانتخابات.

وأشار إلى عدم وجود نية للتصعيد من جانب المعتصمين، مبينا أن قوات الشرطة الاتحادية تنتشر في محيط الاعتصام إلى جانب عجلتين تابعتين الى لواء رئاسة الجمهورية.

وأضاف أن أمن الحشد ينتشر أيضا قرب فلكة الحسنيين، أما قرب البوابة فتتواجد قوات عمليات بغداد وحفظ القانون وعناصر امن الحشد.

وأردف بوجود مجموعه من المتظاهرين يشكلون حائط صد يمنعون المتظاهرين من الاقتراب من القوات الامنية.

وتعترض غالبية القوى والفصائل الشيعية على نتائج الانتخابات الأولية بعد خسارة الكثير من مقاعدها باستثناء الكتلة الصدري التي اكتسحت البقية بفوزه بـ٧٣ مقعدا.

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