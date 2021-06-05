مصدر أمني يكشف حقيقة تعرض متظاهر من الناصرية للاغتيال

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني مطلع في محافظة ذي قار، يوم السبت، حقيقة محاولة اغتيال احد المتظاهرين في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "الأنباء التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي عن محاولة اغتيال أحد الصحفيين المتظاهرين في ذي قار غير صحيحة، وما حصل هو مشاجرة بين متظاهري ساحة الحبوبي على سلمية التظاهرات وحصرها في الساحة فقط".

وبين أن "أحد أطراف المشاجرة وهو صحفي مسجل لدى نقابة الصحفيين العراقيين يدعى (عمران كامل)، ادعى لاحقا انه تعرض لمحاولة اغتيال في الساحة يوم أمس أثناء المشاجرة".

واشار المصدر الى أن "قوة أمنية طوقت مكان ساحة الحبوبي مساء أمس واعتقلت اربعة أشخاص بينهم الصحفي المذكور اعلاه، وأحدهم مصاب بحجر نتيجة المشاجرة بين طرفين أحدهما يدعو لسلمية التظاهر وعدم حرق الشوارع بالاطارات أو إغلاق الدوائر الحكومية".