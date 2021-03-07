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مصدر أمني يفصح عن تفاصيل دوي الانفجارين في بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-03-07T07:56:52+0000
مصدر أمني يفصح عن تفاصيل دوي الانفجارين في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول يوم الأحد بأن انفجارين ناجمين عن عبوة وقنبلة صوتيتين وقعا في مكانين مختلفين بشكل متتال في منطقتين بالعاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن عبوة صوتية كانت موضوعة بالقرب مقهى شعبي ضمن مدينة الصدر إنفجرت دون اصابات تذكر فقط سوى اضرار مادية.

وأشار إلى انفجار رمانة صوتية كانت موضوعة امام منزل مواطن ضمن منطقة الزعفرانية مخلفة اضرارا مادية بواجهة المنزل.

و أفاد شهود عيان صباح اليوم الأحد بسماع دوي انفجارين شديدين هزا شرقي العاصمة بغداد.

وقال الشهود لوكالة شفق نيوز، انه في حدود الساعة 5:15 من فجر اليوم سُمع دوي انفجارين في مناطق بشرقي بغداد.

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