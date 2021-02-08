مصدر أمني يعلق على استعراض السرايا: يحمل رسائل سياسية

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني مطلع بمحافظة النجف، اليوم الاثنين، حقيقة معلومات استهداف المحافظة من قبل "الدواعش والبعثيين"، وعلق ايضا على استعراض سرايا السلام التابعة للتيار الصدري.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المعلومات التي نشرها ما يسمى بـ"وزير القائد" (صالح محمد العراقي) والتي تحدثت عن وجود اتفاق بين البعثيين والدواعش لاستهداف بغداد والنجف وكربلاء وهمية ولا صحة لها"، مؤكدا ان "الاجهزة الامنية بكافة صنوفها العسكرية والمدنية لم تتلق اي معلومة بشأن حصول استهداف قريب للمحافظة ".

وتابع، أن "انتشار سرايا السلام هو استعراض فقط وفيه رسائل سياسية لمهاجمي الصدر في قاعة الأدباء مؤخرا"، مشيرا إلى أن" توجيهات صدرت للقوات ألامنية بعدم الاحتكاك مع السرايا وكذلك عدم الظهور في الإعلام".

وأظهرت مقاطع فيديو تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، قيام عناصر سرايا السلام باستعراض مسلح في شوارع العاصمة بغداد.

ويأتي الاستعراض بعد كشف صالح محمد العراقي المقرب من الصدر عن ورود معلومات شبه مؤكدة بأن هناك "اتفاقاً بعثيا داعشيا وبعض المندسين معهم للهجوم على بعض المقدسات في النجف الاشرف وكربلاء المقدسة والعاصمة بغداد".

وبعد ذلك عقد "ابو ياسر" المعاون "الجهادي" لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الاثنين، اجتماعاً عاجلاً أعلن فيه "الجهوزية التامة" للدفاع عن المقدسات.

وكشف مصدر في "سرايا السلام" التابعة للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر عن إعلان "النفير العام"، اليوم الاثنين، بين صفوف مقاتليها إثر ورود معلومات بنية داعش شن هجمات "كبيرة" وإثارة الفوضى في العاصمة بغداد ومحافظات أخرى.