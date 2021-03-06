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مصدر أمني يحذر عوائل ذي قار من أمر "خطير"

Category: أمـن

Date: 2021-03-06T13:56:01+0000
مصدر أمني يحذر عوائل ذي قار من أمر "خطير"

شفق نيوز/ حذر مصدر أمني في ذي قار، يوم السبت، أهالي المحافظة من عصابات انتشرت في الآونة الأخيرة تقوم بخطف الأطفال بأسلوب جديد، فيما أصيب ثلاثة أشخاص بانفجار لغم من مخلفات الجيش السابق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "هناك عصابات للجريمة المنظمة في المحافظة بدأت بالانتشار في اقضية ونواحي ذي قار تعمل على محاولة خطف الأطفال من خلال تنقل عائلة كاملة بسيارة لخطف الاطفال".

وبين أن "احد الأجهزة الاستخبارية في الناصرية تلقى بلاغا بهذه الحالة، فيما شكا مواطنون من محاولة خطف أطفالهم، لكن دون تسجيل اي بلاغ لدى الأجهزة الرسمية".

وعلى صعيد منفصل، أفاد مصدر أمني آخر، بأن "لغماً من مخلفات الجيش السابق، انفجر داخل حدود الصحراء غربي محافظة ذي قار وادى بإصابة ثلاثة مواطنين أحدهم طفل يبلغ من العمر 10 سنوات".

وأضاف، أن "المصابين كانوا يرعون الاغنام في المنطقة وهم من اهالي محافظة المثنى"، مشيرا إلى أنه "تم نقلهم المشفى لتلقي العلاج اللازم".

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