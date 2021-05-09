مصدر أمني من البصرة ينفي اغتيال أحد ناشطي المحافظة

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني بمحافظة البصرة، اليوم الأحد، عن حقيقة مقتل أحد الناشطين بهجوم مسلح وسط المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "الأنباء التي تحدثت عن مقتل الناشط أحمد عدنان بـ9 رصاصات داخل عجلته بمنطقة الجمهورية وسط البصرة لا صحة له"، لافتا إلى أن "هناك العديد من الصفحات عبر التواصل الاجتماعي تسعى لإثارة الفوضى بنقل هكذا أخبار غير دقيقة".

وتداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن اغتيال ناشط من محافظة البصرة.

وقام مسلحون فجر يوم الأحد، باغتيال الناشط ايهاب الوزني في محافظة كربلاء.