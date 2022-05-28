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مصدر أمني: معتقلو الدكَة العشائرية حملوا هويات مزورة لمكتب الزاملي وسرايا السلام

Category: أمـن

Date: 2022-05-28T22:34:49+0000
مصدر أمني: معتقلو الدكَة العشائرية حملوا هويات مزورة لمكتب الزاملي وسرايا السلام

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بأن المعتقلين الثلاثة بتهمة "الدكَة العشائرية، في بغداد اتضح أنهم يحملون هويات مزورة تخص مكتب النائب الاول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي والآخر بسرايا السلام.

وفي وقت سابق من مساء السبت، قال مصدر أمني بورود معلومات عن وجود مجموعة تنوي القيام بدكة عشائرية ضمن منطقة الحرية ببغداد، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل وتطويق المكان ونصب سيطرات.

وأشار الى أنه تمت محاصرة عجلة بداخلها 3 أشخاص والقبض عليهم وضبط بحوزتهم سلاحاً نوع بي كي سي وبندقية قنص وقاذفة RBG7 عدد 2 وصاروخ قاذفة درع عدد 2 واطلاقات نارية مختلفة كثيرة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه تم ضبط بحوزتهم ايضاً هوية مزورة تخص سرايا السلام، وأخرى لمكتب حاكم الزاملي، نائب رئيس البرلمان العراقي. 

 

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