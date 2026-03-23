تحديث.. مقتل سعد داوي ومسؤولين من الحشد الشعبي خلال قصف مقر في الأنبار

شفق نيوز- الأنبارأفاد مصدر أمني، فجر الثلاثاء، بمقتل قائد عمليات الحشد الشعبي في الأنبار سعد داوي، وعدد من المسؤولين والعناصر، جراء قصف استهدف مقراً تابعاً للحشد الشعبي داخل قاعدة الحبانية في محافظة الأنبار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القصف الذي وقع قبل قليل استهدف مقراً في منطقة الهضبة داخل قاعدة الحبانية، يُستخدم من قبل قائد عمليات حشد الأنبار سعد داوي"، مبيناً أن "الاستهداف أسفر عن مقتل سعد داوي وعدد من المسؤولين والعناصر الذين كانوا برفقته".

وأضاف المصدر أن "مصير مدير استخبارات الحشد في شرق الأنبار، إلى جانب مسؤول آخر، لا يزال مجهولاً حتى الآن".

وأشار إلى أن المعلومات الأولية تفيد بأن الاستهداف كان مباشراً واستهدف لحظة انعقاد اجتماع داخل المقر".