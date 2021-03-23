سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مصدر أمني: مصاب انفجار الدراجة النارية ببغداد يحاول الهرب ويقع بمشادة مع الأمن

Category: أمـن

Date: 2021-03-23T12:23:54+0000
مصدر أمني: مصاب انفجار الدراجة النارية ببغداد يحاول الهرب ويقع بمشادة مع الأمن

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول يوم الثلاثاء أن الشخص المصاب بانفجار الدراجة النارية شرقي العاصمة بغداد حاول الفرار من المستشفى إلا أن القوات الأمنية منعته من تنفيذ مبتغاه.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن سائق الدراجة النارية اصطدم بعجلة نوع "جيب" مما نجم عن الحادث انقلاب الدراجة وخلل في المواد المتفجرة التي كان يحملها لتنفجر وعلى الفور، مبينا أن الانفجار أدى الى مقتل الناقل وهو السائق وإصابة شخص كان برفقته.

وأوضح أن الجريح إصابته طفيفة جدا، ولكن القوات الأمنية تحفظت عليه، مشيرا إلى أن المصاب حاول الخروج من المستشفى لتحصل على اثرها ملاسنة كلامية بينه وبين القوات الأمنية التي ترفض خروجه، وتنتظر موقفا من الجهات العليا.

ولقي شخص حتفه وأُصيب آخر في وقت سابق من اليوم نتيجة انفجار بغداد الذي وقع عبر دراجة نارية، بحسب ما أعلنته خلية الإعلام الأمني العراقي.

related

تحديث.. مصرع شخص بانفجار دراجة نارية شرقي بغداد- فيديو-

Date: 2021-03-23 07:53:25
تحديث.. مصرع شخص بانفجار دراجة نارية شرقي بغداد- فيديو-

انفجار "غامض" يهز جسر الائمة في بغداد

Date: 2021-03-08 19:26:08
انفجار "غامض" يهز جسر الائمة في بغداد

انفجار يستهدف رتلاً للتحالف الدولي قرب بغداد

Date: 2021-01-08 18:43:33
انفجار يستهدف رتلاً للتحالف الدولي قرب بغداد

انفجار يهز منطقة الشعب في بغداد

Date: 2021-01-31 20:53:13
انفجار يهز منطقة الشعب في بغداد

انفجار جنوبي بغداد

Date: 2021-02-25 21:09:50
انفجار جنوبي بغداد

انفجار عبوة ناسفة قرب محل لبيع الخمور وسط بغداد

Date: 2020-10-31 19:17:02
انفجار عبوة ناسفة قرب محل لبيع الخمور وسط بغداد

انفجار يهز حي القاهرة في بغداد

Date: 2021-02-04 19:57:32
انفجار يهز حي القاهرة في بغداد

مصدر يكشف طبيعة انفجار "جسر الائمة" وعدد الجرحى

Date: 2021-03-08 19:43:44
مصدر يكشف طبيعة انفجار "جسر الائمة" وعدد الجرحى