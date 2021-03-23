مصدر أمني: مصاب انفجار الدراجة النارية ببغداد يحاول الهرب ويقع بمشادة مع الأمن

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول يوم الثلاثاء أن الشخص المصاب بانفجار الدراجة النارية شرقي العاصمة بغداد حاول الفرار من المستشفى إلا أن القوات الأمنية منعته من تنفيذ مبتغاه.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن سائق الدراجة النارية اصطدم بعجلة نوع "جيب" مما نجم عن الحادث انقلاب الدراجة وخلل في المواد المتفجرة التي كان يحملها لتنفجر وعلى الفور، مبينا أن الانفجار أدى الى مقتل الناقل وهو السائق وإصابة شخص كان برفقته.

وأوضح أن الجريح إصابته طفيفة جدا، ولكن القوات الأمنية تحفظت عليه، مشيرا إلى أن المصاب حاول الخروج من المستشفى لتحصل على اثرها ملاسنة كلامية بينه وبين القوات الأمنية التي ترفض خروجه، وتنتظر موقفا من الجهات العليا.

ولقي شخص حتفه وأُصيب آخر في وقت سابق من اليوم نتيجة انفجار بغداد الذي وقع عبر دراجة نارية، بحسب ما أعلنته خلية الإعلام الأمني العراقي.