مصدر أمني: قصف قاعدة بلد استهدف تواجداً لمتعاقدين من شركة امريكية لصيانة F-16 العراقية

شفق نيوز / كشف مصدر أمني، مساء الخميس، تفاصيل جديدة عن القصف الصاروخي الذي طال قاعدة بلد الجوية، جنوبي محافظة صلاح الدين.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "القصف الصاروخي، استهدف مقر شركة (ساليبورت) التي تضم متعاقدين أجانب تابعين لشركة (لوكهيد مارتن) الأمريكية".

وأضاف المصدر، أن "الصواريخ تسببت بحدوث أضرار مادية، من دون تسجيل أي إصابات بشرية تذكر".

وتعرضت قاعد بلد الجوية، التي تضم متعاقدين أجانب، تقتصر مهاهم على المشورة وتدريب القوات العراقية، في وقت سابق من مساء اليوم، إلى قصف بأربعة صواريخ على الأقل.

ووفقاً لمصدر أمني، أبلغ الوكالة، فإن الصواريخ انطلقت من قرى على ضفاف نهر دجلة في قضاء الخالص بمحافظة ديالى.

وتتعرض قاعدة بلد الجوية لهجمات بين وقت وآخر وكان آخرها في 15 كانون الثاني/ يناير 2022، حيث أعلنت خلية الإعلام الامني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "ثلاث طائرات مسيرة تقترب، فجر اليوم، من المحيط الجنوبي لقاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين".