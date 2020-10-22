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مصدر أمني عراقي: داعش يستعد لتنفيذ "غزوة" بعدة محافظات

Category: أمـن

Date: 2020-10-22T11:46:15+0000
مصدر أمني عراقي: داعش يستعد لتنفيذ "غزوة" بعدة محافظات

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني عراقي، يوم الخميس، بورود معلومات وصفها بالاستخبارية الدقيقة عن عزم عناصر من تنظيم داعش تنفيذ هجمات ما يعرف بـ"الغزوة" تستهدف عدة محافظات في البلاد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أنه بحسب تلك المعلومات فإن الغزوة سيطلق عليها التنظيم الإرهابي (ل.ن) وسيكون انطلاقها محصور خلال أيام قليلة.

وبين أن القوات العراقية اخذت استعداداتها لصد أي تعرض من قبل العناصر الإرهابية.

وسبق للعراق الإعلان في آيار مايو الماضي، إحباط "غزوة رمضان" لتنظيم داعش، حيث كان التنظيم يعتزم شن عمليات داخل بغداد، عبر تفجيرات بعبوات ناسفة، وسيارات ملغمة، تستهدف الأسواق الشعبية المكتظة.

ومنذ مطلع العام الحالي كثفت القوات العراقية عمليات التمشيط والمداهمة لملاحقة فلول "داعش"، بالتزامن مع تزايد وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من التنظيم، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين وديالى المعروفة باسم "مثلث الموت".

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014، إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.



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