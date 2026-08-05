مصدر أمني: رفع حالة الإنذار "ج" عن القوات العراقية خلال ساعات بعد انتهاء الأربعينية

شفق نيوز - بغداد

أفاد مصدر أمني رفيع المستوى، اليوم الأربعاء، بأنه من المرتقب أن يصل نداء من المراجع العسكرية العليا إلى القطعات الأمنية بصنوفها كافة ينهي حالة التأهب القصوى بعد انتهاء مراسم زيارة الأربعينية، وتأمين تفويج الزائرين من داخل العراق وخارجه.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن النداء سيصل خلال الساعات القليلة القادمة، وسيتم رفع حالة الإنذار "ج"، وتعود القوات الأمنية إلى وضعها الطبيعي كما كانت عليه قبل انطلاق خطة الزيارة خلال الأيام الماضية.

من جانبه، أكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية، الفريق عمر الوائلي، في بيان، أن خطة التفويج العكسي لا تزال مستمرة عبر جميع المنافذ، مشدداً على أن العمل بالخطة سيبقى قائماً لحين خروج آخر زائر أجنبي من البلاد.

تأتي هذه المستجدات عقب إعلان محافظ كربلاء، نصيف جاسم الخطابي، يوم أمس الثلاثاء، عن مشاركة أكثر من 22 مليون زائر في المراسم، من بينهم نحو 5 ملايين زائر أجنبي دخلوا المحافظة خلال أيام الزيارة.

وكانت اللجنة الأمنية العليا للزيارة الأربعينية قد أعلنت في مؤتمر صحفي مشترك عن نجاح الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بالزيارة في المحافظة دون تسجيل أي خروقات.