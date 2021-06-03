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مصدر أمني: انفجار الكاظمية ناجم عن عبوة ناسفة "حربية"

Category: أمـن

Date: 2021-06-03T21:21:06+0000
مصدر أمني: انفجار الكاظمية ناجم عن عبوة ناسفة "حربية"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بأن الانفجار الذي وقع في مدينة الكاظمية إلى الشمال من العاصمة ببغداد، ناجم عن عبوة ناسفة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الإنفجار وقع بالقرب من باب المراد في الكاظمية عبر عبوة عبارة عن ذخيرة حربية ٥٧ ملم تعمل بتحكم عن بعد من خلال جهاز محمول.

وفي وقت سابق ابلغ مصدر امني وكالة شفق نيوز، أن انفجار الكاظمي تسبب بوقوع أربع ضحايا و20 جريحاً"، مبيناً أن 10 جرحى غادروا المستشفيات بعد تلقي العلاج وما يزال الآخرون يتلقون العلاج.

ووقع الانفجار قرب مطعم في باب المراد بالكاظمية

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