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مصدر أمني: القوات الامريكية تتصدى لصواريخ بمحيط مطار بغداد وتضرر منازل

Category: أمـن

Date: 2021-01-23T07:25:44+0000
مصدر أمني: القوات الامريكية تتصدى لصواريخ بمحيط مطار بغداد وتضرر منازل

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني مسؤول يوم السبت باحباط القوات الامريكية هجوما صاروخيا على مطار بغداد الدولي.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن محيط مطار بغداد تعرض الى استهداف بصواريخ كاتيوشا الا ان ومنظومة C-RM  ابعدتها عن محيط القاعدة العسكرية الامريكية "فكتوري".

واشار المصدر الى ضرر عدد من المنازل القريبة من المطار بشظايا المنظومة، مشيرا الى ان مكان اطلاق الصواريخ كان من حي الجهاد في بغداد.

الى ذلك اكدت خلية الاعلام الامني العراقي في بيان اليوم، إطلاق ثلاثة صواريخ باتجاه مطار بغداد الدولي في ساعة متأخرة من ليلة أمس، حيث سقط صاروخين خارج المطار والثالث سقط على دار مواطن في منطقة حي الجهاد، مما أدى حدوث أضرار مادية دون تسجيل خسائر بشرية.

وهذا أول هجوم يستهدف القوات الامريكية منذ تولي جو بادين منصب رئاسة الولايات المتحدة يوم الاربعاء الماضي.

وتتعرض المنطقة الخضراء ومطار بغداد الدولي بين الحين والاخر الى هجمات صاروخية ازدادت وتيرتها بعد مقتل قائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي "ابو مهدي" المهندس ورفقائهما بضربة جوية امريكية مطلع العام الماضي.

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