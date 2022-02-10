مصدر أمني: الغارات التركية حدت من حركة "العماليين" في سنجار

شفق نيوز/ اكد مصدر امني في اقليم كوردستان، يوم الخميس، ان الضربات الجوية التركية على مواقع حزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة، حدت من تحركات مسلحي هذا الحزب في مناطق سنجار معقل الكورد الايزيديين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "الضربات الجوية التركية استهدفت مواقع مهمة واستراتيجية لحزب العمال الكوردستاني كالمعسكرات ونقاط التفتيش والانفاق في جبل سنجار".

وبين ان "تحركات عناصر حزب العمال الكوردستاني تتمحور في مناطق (باب شلو، وبارى) ومناطق اخرى قريبة من الحدود السورية غربي قضاء سنجار".

واشار المصدر الى ان "حزب العمال الكوردستاني استعان في الفترة الاخيرة بعمال سوريين لحفر الانفاق، وقتل عدد من هؤلاء اثناء قصف الطائرات التركية لانفاق في جبل سنجار".

وتشن الطائرات التركية غارات جوية على مواقع حزب العمال الكوردستاني على الشريط الحدودي في اقليم كوردستان وقضاءي سنجار ومخمور في محافظة نينوى.

وكان آخر الهجمات وأعنفها قد وقعت مطلع الشهر الجاري، واستهدفت مواقع وانفاقا حفرها مقاتلو حزب العمال الكردستاني على امتداد جبل سنجار بدءاً من منطقة جل ميران الى الحدود مع سوريا، وفق مصدر أمني لوكالة شفق نيوز.