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مصدر أمني: الحصيلة لحريق مستشفى "أبن الخطيب" ارتفعت إلى 88 ضحية

Category: أمـن

Date: 2021-04-25T09:37:58+0000
مصدر أمني: الحصيلة لحريق مستشفى "أبن الخطيب" ارتفعت إلى 88 ضحية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول يوم الأحد أن حصيلة حادثة اندلاع حريق في مستشفى "ابن الخطيب" المخصص للمصابين بفيروس كورونا ارتفعت إلى 88 ضحية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن عدد الجرحى 110 كما أعلنت عنه وزارة الداخلية ولكنه في الوقت ذاته أكد أن بعض المصابين حالتهم حرجة جدا.

وأضاف أن الجهات التحقيقية المكلفة بالحادثة باشرت عملها منذ ساعات الصباح الأولى لمعرفة ملابساته وأسباب وقوعه.

وكان المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا قد قال في تصريح أوردته القناة العراقية الرسمية، إن "حصيلة الحريق الذي اندلع في مستشفى ابن الخطيب بلغت 82 ضحية و110 مصابين".

ووجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي "بالتحقيق الفوري في أسباب وقوع الحادث مع المعنيين في وزارة الصحة والبيئة".

وأمر الكاظمي "باستقدام مدير المستشفى ومدير الأمن والمسؤولين عن صيانة الاجهزة في المستشفى، للتحقيق الفوري معهم على خلفية الحادث والتحفظ عليهم لحين اكمال التحقيقات ومحاسبة جميع المقصرين قانونيا".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، فجر اليوم الأحد، سحب يد كل من مدير عام دائرة صحة بغداد الرصافة ومدير مستشفى ابن الخطيب والمعاون الاداري والفني للمستشفى ومدير قسم الهندسة والصيانة نتيجة الحريق الذي نشب في المستشفى وأوقع عشرات الضحايا والجرحى.

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