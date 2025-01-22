مصدر: منفذ هجوم النجف ينتمي لإحدى الجماعات الإرهابية

شفق نيوز/ أفاد مصدر قضائي، يوم الأربعاء، أن القضاء في النجف أوقف المتهم بقتل ضابط ومنتسب يوم أمس شمالي المحافظة.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "القضاء أوقف المتهم بجريمة قتل ضابط ومنتسب في مركز الأميرات وذلك وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب".

وأضاف المصدر، أن "التحقيقات الأولية تشير إلى انتماء المتهم إلى إحدى الجماعات الإرهابية".

يذكر أن مصدراً أمنياً بمحافظة النجف أفاد وكالة شفق نيوز، يوم أمس الثلاثاء، بمقتل وإصابة 5 عناصر أمن بينهم ضابط في شمال النجف اثناء عملية اعتقال احد المطلوبين.

من جهتها أكدت وزارة الداخلية في بيان، يوم أمس أيضاً، مقتل أحد ضباطها وشرطي في الاشتباك المسلح الذي حصل شمالي النجف.