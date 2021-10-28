سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مصدر: مذكرات اعتقال تلاحق معارضي عقد "سيركو"

Category: أمـن

Date: 2021-10-28T09:23:49+0000
مصدر: مذكرات اعتقال تلاحق معارضي عقد "سيركو"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، باعتقال "مراقب جوي" ينتسب الى وزارة النقل العراقية شارك في إضراب المراقبين المحتجين على توقيع عقد شركة "سيركو" البريطانية.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "قوة امنية خاصة اعتقلت المراقب الجوي مضر ثامر الصفار الموظف في الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية والتابعة لوزارة النقل العراقية"، مبيناً أن "الاعتقال تم أمس الاربعاء".

وبين المصدر، أن "هناك شكوى بلحق الصفار بتهم الاعتداء"، لافتاً إلى أن "هناك معلومات عن أوامر قبض بحق آخرين".

وفي العشرين من تشرين الاول الجاري، أضرب مراقبون جويون في مديرية الملاحة الجوية العراقية التابعة لوزارة النقل، وهتفوا ضد المدير "مؤيد حسن ياسين"، على خلفية توقيعه على تجديد عقد شركة (سيركو) البريطانية، التي تعد بمثابة رهن أجواء البلاد لبريطانيا، وبمبالغ مالية كبيرة.

وحينها، تدخلت قوات مكافحة الإرهاب العراقية، لفك حصار عن مدير الملاحة الجوية العراقية في مطار بغداد الدولي.

ووفقا للمعلومات التي وردت لوكالة شفق نيوز، فإن "راتب الموظف الواحد في شركة (سيركو) بعد تجديد العقد، يتراوح بين 70 إلى 80 مليون دينار، وقد يصل إلى 100 مليون"، مشيراً إلى أن "الموظفين الذين ستجلبهم الشركة البريطانية، يتراوح عددهم بين 15 إلى 20 موظفاً".

يشار إلى أن شركة  (سيركو) البريطانية، تمتلك في الشرق الأوسط أكثر من 4500 شخص في ثلاث دول عدا العراق، وهي الإمارات، السعودية، وقطر.

 

related

طيران أمريكي مكثف في سماء مطار بغداد الدولي

Date: 2020-09-15 19:06:06
طيران أمريكي مكثف في سماء مطار بغداد الدولي

سقوط ضحيتين وجرحى بينهم أطفال بقصف منزل مطار بغداد

Date: 2020-09-28 15:16:53
سقوط ضحيتين وجرحى بينهم أطفال بقصف منزل مطار بغداد

انفجار على طريق مطار بغداد الدولي

Date: 2020-09-30 07:49:40
انفجار على طريق مطار بغداد الدولي

البنتاغون يعلق على قصف مطار بغداد

Date: 2021-04-23 04:48:55
البنتاغون يعلق على قصف مطار بغداد

تأكيداً لشفق نيوز.. العراق ينعى طياراً متدرباً لقي حتفه في اليونان

Date: 2021-02-03 17:36:49
تأكيداً لشفق نيوز.. العراق ينعى طياراً متدرباً لقي حتفه في اليونان

الداخلية العراقية: القبض على 6 مسافرين حاولوا السفر إلى ألمانيا بفيز مزورة

Date: 2021-06-14 11:06:28
الداخلية العراقية: القبض على 6 مسافرين حاولوا السفر إلى ألمانيا بفيز مزورة

بعد 7 سنوات.. إلغاء جزئي للتحذير المفروض على أجواء العراق

Date: 2021-10-22 20:22:45
بعد 7 سنوات.. إلغاء جزئي للتحذير المفروض على أجواء العراق

سقوط صاروخ في محيط مطار بغداد الدولي

Date: 2020-06-08 22:07:25
سقوط صاروخ في محيط مطار بغداد الدولي