مصدر: مذكرات اعتقال تلاحق معارضي عقد "سيركو"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، باعتقال "مراقب جوي" ينتسب الى وزارة النقل العراقية شارك في إضراب المراقبين المحتجين على توقيع عقد شركة "سيركو" البريطانية.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "قوة امنية خاصة اعتقلت المراقب الجوي مضر ثامر الصفار الموظف في الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية والتابعة لوزارة النقل العراقية"، مبيناً أن "الاعتقال تم أمس الاربعاء".

وبين المصدر، أن "هناك شكوى بلحق الصفار بتهم الاعتداء"، لافتاً إلى أن "هناك معلومات عن أوامر قبض بحق آخرين".

وفي العشرين من تشرين الاول الجاري، أضرب مراقبون جويون في مديرية الملاحة الجوية العراقية التابعة لوزارة النقل، وهتفوا ضد المدير "مؤيد حسن ياسين"، على خلفية توقيعه على تجديد عقد شركة (سيركو) البريطانية، التي تعد بمثابة رهن أجواء البلاد لبريطانيا، وبمبالغ مالية كبيرة.

وحينها، تدخلت قوات مكافحة الإرهاب العراقية، لفك حصار عن مدير الملاحة الجوية العراقية في مطار بغداد الدولي.

ووفقا للمعلومات التي وردت لوكالة شفق نيوز، فإن "راتب الموظف الواحد في شركة (سيركو) بعد تجديد العقد، يتراوح بين 70 إلى 80 مليون دينار، وقد يصل إلى 100 مليون"، مشيراً إلى أن "الموظفين الذين ستجلبهم الشركة البريطانية، يتراوح عددهم بين 15 إلى 20 موظفاً".

يشار إلى أن شركة (سيركو) البريطانية، تمتلك في الشرق الأوسط أكثر من 4500 شخص في ثلاث دول عدا العراق، وهي الإمارات، السعودية، وقطر.