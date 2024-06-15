مصدر: متهمون اعترفوا بتورطهم  بحرق "خان قيردار" و "قيصرية اربيل"

شفق نيوز/ افاد مصدر مطلع في محافظة كركوك، يوم السبت، أن المعتقلين الثلاثة الذين القت القوات الامنية القبض عليهم اعترفوا أثناء التحقيقات بأنهم نفذوا عملية حرق خان قيردار وكذلك اعترفوا بحرقهم قيصرية اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، إن "القوات الامنية في كركوك نجحت في اعتقال ثلاثة متورطين بعملية حرق قيصرية قيردار وأثناء التحقيقات اعترف الثلاثة بأنهم قاموا بحرق خان قيردار في سوق كركوك الكبير".

وبحسب المصدر أن المتهمين تحدثوا عن طريقة قيامهم بإشعال النيران، وأشاروا إلى أنهم قبل إغلاق المحلات وضعوا مواد متفجرة وسط المحال التجارية ومعها مؤقت حيث تم توقيت الصاعق بعد ساعات".

وأضاف المصدر أن "العملية التي تم من خلالها حرق خان قيردار في سوق كركوك الكبير، كانت مدروسة ومخطط لها وان المعتقلين اعترفوا بقيامهم بحرق الخان وكذلك حرق قيصرية اربيل بذات الطريقة والتخطيط".

وتابع المصدر أن "قاضي التحقيق المتخصص بالقضية أتم التحقيقات معهم".

وتجاوز عدد الخانات في كركوك 15 خانا أشهرها (خان قير دار وخان التمر وخان البلدية، خان الگمرك، خان أسعد بك، خان المسيحيين، خان ده ده حمدي، طاهر آغا خاني في منطقة حمام علي بك و كوخا رضا خاني وغيرها من الخانات الموجودة في كركوك.

وكشف مصدر أمني، يوم الجمعة(31 أيار 2024)، عن تمكن قوة امنية من اعتقال المتورطين في حريق خان وقيصرية قيردار بعملية نوعية وسط المحافظة.