مصدر لشفق نيوز: من ضمن المتسببين في هجوم "بغداد الجديدة" ضابطان بمكتب وزير الداخلية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مطّلع، يوم السبت، بأن المتسببين بمشاجرة بغداد الجديدة ظهر اليوم، هما ضابطان يعملان في مكتب وزير الداخلية، مؤكداً أنهما سلّما نفسيهما إلى دائرتيهما.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الضابطين أحدهما برتبة عقيد منسوب الى قسم الشكاوي مكتب وزير الداخلية".

وبيّنن أن "الثاني ضابط برتبة ملازم أول منسوب إلى قسم الاستجابة في مكتب الوزير"، مبيناً "أنهما رغم لوذهما بالفرار بعد الحادثة، قاما بتسليم نفسيهما إلى دائرتيهما وحسب توجيه وزير الداخلية، وتم إيداعهما في توقيف انضباط الشرطة".

وكان مصدر أمني قد أفاد، في وقت سابق من اليوم السبت، بمقتل واصابة ثلاثة اشخاص في هجوم مسلح شرقي العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم باتجاه ثلاثة اشخاص مما أسفر عن مقتل أحدهم واصابة الاثنين الاخرين ضمن منطقة بغداد الجديدة شرقي بغداد.

وأضاف أن المعلومات الأولية تشير إلى ان الحادث يعود لخلافات عشائرية.