مصدر: قوات كوردية تعتدي على الجيش العراقي في سنجار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بـ"اعتداء" قوات كوردية مساء يوم الأربعاء على الجيش العراقي المتمركز في قضاء سنجار بمحافظة نينوى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قوات حماية سنجار المرتبطة بحزب العمال الكوردستاني المناهض لتركيا، اعتدوا على قوات الجيش المتمركزين على حاجز أمني في قضاء سنجار.

وأوضح المصدر أن "سبب الاعتداء يعود إلى رفض الجيش نصب تمثال لقيادي في وحدات حماية سنجار قتل بقصف للطائرات التركية في وقت سابق".

وأضاف أن تلك القوات "اعتدت لفظياً على الجيش قبل أن يحصل تدافع بين الجانبين".

وأشار المصدر إلى أن "العشرات من أنصار قوات وحدات سنجار وصلت إلى موقع الحادث وقطعوا طريق موصل - سنجار بالقرب من المدخل الرئيسي للقضاء احتجاجاً على رفض الجيش نصب التمثال.

ولا تزال قوات حماية سنجار تنتشر في قضاء سنجار رغم اتفاق أبرم في 9 أكتوبر/تشرين 2020، بين بغداد وإقليم كوردستان، وتنص على إخراج جميع الجماعات المسلحة من القضاء وعلى رأسها التنظيمات المرتبطة بحزب العمال الكوردستاني.

وتعيق التوترات الأمنية في قضاء سنجار عودة آلاف النازحين إلى منازلهم.