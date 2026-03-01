مصدر: قصف المثنى أودى بحياة عنصر بالحشد وإصابة آخر

شفق نيوز ـ المثنى

أفاد مصدر أمني، بأن القصف الذي شهدته محافظة المثنى في وقت سابق من اليوم أودى بحياة عنصر في الحشد الشعبي،.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن القصف تسبب بإصابة عنصر آخر بجروح خطرة، مبيناً أن العنصرين من منتسبي اللواء 47، وأن الاستهداف طال نقطة أمنية تابعة للحشد في قضاء السلمان.

وكانت شفق نيوز قد نقلت في وقت سابق عن مصدر أمني أن طيراناً مسيراً استهدف موقعاً للحشد الشعبي في بادية السماوة مع معلومات أولية عن وجود ضحايا، فيما نفت قيادة شرطة المثنى وقوع أي انفجار قرب مطار السلمان، مؤكدة أن المحافظة مستقرة ولم يُسجل حادث من هذا النوع.

ويأتي هذا التطور ضمن سلسلة استهدافات متزامنة شهدتها محافظات عدة منذ السبت، بالتزامن مع تصاعد الحرب الإقليمية، إذ تعرضت مواقع للفصائل المسلحة في جرف الصخر شمالي بابل لأكثر من ضربة خلال اليومين الماضيين، وأعلنت مصادر أمنية والحشد سقوط قتلى وجرحى في إحدى الهجمات.

كما سجلت ديالى قصفاً وُصف بالمجهول أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة اثنين في أطراف المقدادية، في حين شهد قاطع القائم بالأنبار ضربات جوية متتابعة قالت هيئة الحشد إنها أوقعت أربعة قتلى و11 جريحاً.