مصدر: قاتل "العميد الاتروشي" مطلوب بعدة قضايا آخرها تزوير ملكية أرض تعود لقيادي داعشي

شفق نيوز/ كشف مصدر قضائي في محافظة نينوى يوم الأحد، عن تفاصيل جديدة بحادثة العميد سعد الاتروشي، مبيناً ان "القاتل" متورط بعدة قضايا تزوير.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان "القاتل يدعى (م خ د) من سكنة دوميز فايدة ومطلوب قضائياً عن عدة قضايا لدى مديرية الأمن الوطني في الموصل والجريمة المنظمة"، مبينا أن "آخر جريمة للقاتل تزوير مستمسكات ارضٍ تعود لقيادي في تنظيم داعش".

وتابع المصدر القضائي؛ أن "سندات ومعاملات اراضي مزورة لعقارات ضبطت بحوزة القاتل خلال الحادثة التي وقعت مساء اليوم في منطقة المجموعة الثقافية شرقي الموصل".

وتابع ان "العميد سعد الاتروشي كان أحد أبطال مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى ممن كانت لهم صولات وجولات في مقارعة الارهاب وعصابات الجريمة المنظمة"، مشيراً إلى أن "الاتروشي كان اليد الضاربة للهيئة القضائية المختصة بالتلاعب في سجلات التسجيل العقاري".