مصدر عسكري عراقي يكشف موقع انطلاق الطائرة التي استهدفت الحشد ببغداد

شفق نيوز/ كشف مصدر عسكري عراقي يوم الخميس، موقع انطلاق الطائرة التي استهدفت مقرا للحشد الشعبي ببغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "الترجيحات الأولية بحسب التحقيقات فإن الطائرة المسيرة التي قصفت مقر الحشد الشعبي في بغداد انطلقت من قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار".

وأضاف المصدر؛ أن "المسيرة كانت تحمل صواريخ موجهة وذكية جدا وحتى الساعة لم يعرف نوعها بشكل دقيق"، لافتا إلى أن "التحقيقات مستمرة".

وشهدت العاصمة بغداد عملية اغتيال لنائب قائد عمليات حزام بغداد في الحشد الشعبي والقيادي في حركة "النجباء" طالب السعيدي "أبو تقوى"، بضربة جوية أمريكية في منطقة شارع فلسطين شرقي بغداد.

والأحد، 31 / 12 / 2023، تعرض مقر لقوات البيشمركة في أربيل إلى هجوم بطائرتين مسيّرتين مفخختين نفذته قوة "خارجة عن القانون"، بحسب بيان لحكومة إقليم كوردستان، التي حملت الحكومة الاتحادية مسؤولية هذا الهجوم الذي وصفته بـ"الإرهابي".