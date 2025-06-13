مصدر عراقي: اكثر من 150 طائرة مسيرة ايرانية مرت عبر سماء محافظة ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني عراقي رفيع، يوم الجمعة، أن أكثر من 150 طائرة مسيرة ايرانية مرت عبر سماء ديالى وتحديدا مناطق شمال شرقي المحافظة باتجاه اسرائيل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن القوات الامنية عثرت على 5 مخلفات ومقذوفات صواريخ في مناطق متفرقة من محافظة ديالى بعد قصف إسرائيل لإيران.

وصرح المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، في وقت سابق من اليوم، بأن إيران وجهت عشرات الطائرات المسيرة صوب اسرائيل ردا على العملية العسكرية غير المسبوقة التي شنتها تل أبيب وأسفرت عن مقتل قادة عسكريين و علماء نوويين إيرانيين.

هذا وقد شوهدت صباح اليوم عدد من الطائرات المسيرة الايرانية وهي تحلق بمستوى منخفض بسماء بعض مناطق ومدن العراق، بحسب مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.