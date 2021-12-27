مصدر طبي يكشف حصيلة عمليات حمرين: 10 مصابين

شفق نيوز/ كشف مصدر طبي في ديالى اليوم الاثنين حصيلة عمليات الجيش ومكافحة الإرهاب في مناطق حمرين شمالي ديالى؛ فيما توفي أحد المختطفين الذي أنقذ بعملية عسكرية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن 8 عناصر من الجيش – قوات خاصة أصيبوا بانفجار ناسفة في اطراف منطقة "عين ليلى" شمالي ديالى خلال عمليات دهم وتفتيش أوكار وبؤر داعش.

واكد المصدر؛ ان قوات مكافحة الإرهاب عثرت على جثة احد المخطوفين الأربعة الذين اختطفهم داعش في وقت سابق قرب بحيرة حمرين فيما عثر على أحد المخطوفين خلال دهم وكر لداعش في قاطع "عين ليلى" وتوفي في مستشفى بعقوبة بعد فشل اسعافه ومعالجته نتيجة جروحه البليغة.

وكانت خلية الإعلام الأمني قالت في بيان ورد في وقت سابق من اليوم لوكالة شفق نيوز، إن "قوات جهاز مُكافحة الإرهاب وخلال تقدمها للبحث والتفتيش في سلسلة جبال حمرين، اشتبكت مع عناصر عصابات داعش الإرهابية".

وأضافت أنها تمكنت "من قتل إرهابيين إثنين، كما عثرت على وكر للإرهابيين بداخله إثنين من المختطفين أحدهما مقتول والآخر مصاب".

وأشارت الخلية إلى "تخصيص جهد جوي من قبل قيادة عمليات ديالى ونقل المصاب الى المستشفى لتلقي العلاج"، منوهة إلى أن جهاز مكافحة الإرهاب مازال مستمرا بالعملية ضمن محوره.