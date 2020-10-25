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مصدر: أسلحة وقنابل يدوية ومولوتوف بخيام مجاورة لمكتب رئيس مجلس الوزراء

Category: أمـن

Date: 2020-10-25T06:57:41+0000
مصدر: أسلحة وقنابل يدوية ومولوتوف بخيام مجاورة لمكتب رئيس مجلس الوزراء

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني مسؤول يوم الاحد بأن فصائل بالحشد الشعبي واصحاب الأجور اليومية نصبوا خياما قرب مكتب رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن معلومات أمنية دقيقة تفيد بوجود اسلحة خفيفة، وعبوات مولوتوف، وقنابل يدوية هجومية ضمن الخيام المجاورة لمكتب رئيس مجلس الوزراء في منطقة العلاوي وسط بغداد.

واضاف المصدر ان بعض النساء سيقمن بحمل الأسلحة والعبوات اعلاه لغرض مهاجمة واقتحام بوابة رقم 9 في المنطقة الخضراء شديدة التحصين خلال الساعات المقبلة.

وكشفت خلية الاستخبارات في عمليات بغداد، عن نية تنظيم داعش، واخرين وصفتهم بالخارجين عن القانون بإستهدف المحتجين في ساحات التظاهر ببغداد من خلال اختراقها عبر استخدام هويات مزيفة للحشد الشعبي والتنكر بالزي العسكري.

ويأتي هذا في وقت خرج فيه العديد من المحتجين في مناطق وسط وجنوب العراق لاحياء الذكرى الأول للتظاهرات التي انطلقت في 25/10/2019 والتي سقط على اثرها المئات من القتلى واصيب الالاف بجروح على ايدي القوات الامنية ومسلحين.

وبالتزامن شرعت القوات الامنية بإغلاق العديد من الطرق الرئيسية التي تحيط بساحة التحرير وسط العاصمة بغداد التي تعد مركز الاحتجاجات.

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