"بواسطة التشويش".. مصدر: إسقاط طائرة مسيرة حاولت استهداف عين الاسد غربي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني يوم الاحد، بإحباط محاولة لاستهداف قاعدة عسكرية غربي العراق.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان الجهد التقني في قاعدة عين الأسد تمكن من إسقاط طائرة مسيرة مفخخة بواسطة التشويش.

وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق"، في وقت سابق من يوم الأحد، إنها قصفت 4 قواعد امريكية في العراق وسوريا ومنشأة إسرائيلية بحرية بالطائرات المسيّرة.

وذكر بيان لـ"المقاومة"، أن "مقاتليها هاجموا فجر اليوم الأحد، بواسطة الطائرات المسيّرة، خمس قواعد للأعداء، ثلاث منها في سوريا، وهي (قاعدة الشدادي، قاعدة الركبان، وقاعدة التنف)، والرابعة قرب مطار اربيل والخامسة داخل أراضينا الفلسطينية المحتلة وهي منشأة زفولون البحرية".