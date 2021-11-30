سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مصدر رفيع يكشف خططاً لداعش لاستهداف سامراء والمرقدين العسكريين

Category: أمـن

Date: 2021-11-30T16:48:22+0000
مصدر رفيع يكشف خططاً لداعش لاستهداف سامراء والمرقدين العسكريين

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني رفيع المستوى، مساء اليوم الثلاثاء، عن نية تنظيم داعش تنفيذ هجمات تستهدف المدنيين ومرقد الإمامين العسكريين في مدينة سامراء.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المعلومات الاستخبارية أفادت بأن عناصر تنظيم داعش يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية واسعة في قضاء سامراء، تستهدف الأسواق والتجمعات البشرية ومرقد الإمامين العسكريين".

وبين أن "العملية ستتم بواسطة عجلة مفخخة قادمة من ناحية الإسحاقي لتدخل المدينة ويتم تفجيرها".

يشار إلى أن مدينة سامراء تشهد استقراراً أمنياً منذ عدة سنوات، إلا أن المناطق المحيطة تتعرض لهجمات متكررة من قبل عناصر تنظيم داعش.

related

اعتقال قيادي كبير بتنظيم داعش كركوك

Date: 2020-09-08 07:17:41
اعتقال قيادي كبير بتنظيم داعش كركوك

مسؤول الدعم اللوجستي لداعش بقبضة الاستخبارات العراقية

Date: 2019-11-22 15:15:49
مسؤول الدعم اللوجستي لداعش بقبضة الاستخبارات العراقية

فرنسا تحمل تركيا المسؤولية في حال ظهور داعش مرة اخرى في سوريا والعراق

Date: 2019-10-18 16:38:10
فرنسا تحمل تركيا المسؤولية في حال ظهور داعش مرة اخرى في سوريا والعراق

هجوم لداعش يودي بحياة مقاتلين سنة مناهضين للتنظيم شمالي بغداد

Date: 2020-02-29 09:40:46
هجوم لداعش يودي بحياة مقاتلين سنة مناهضين للتنظيم شمالي بغداد

الحشد الشعبي يعلن صده هجوما لداعش جنوب غرب كركوك

Date: 2019-10-26 22:06:15
الحشد الشعبي يعلن صده هجوما لداعش جنوب غرب كركوك

اعتقال عنصر بارز في داعش يعمل على تنفيذ عمليات ارهابية في الانبار

Date: 2021-03-06 14:51:48
اعتقال عنصر بارز في داعش يعمل على تنفيذ عمليات ارهابية في الانبار

هجوم "ارهابي" يوقع ضحايا بصفوف الحشد الشعبي في ديالى

Date: 2021-10-26 05:56:13
هجوم "ارهابي" يوقع ضحايا بصفوف الحشد الشعبي في ديالى

القوات العراقية تقتل مسلحين احدهما انتحاري يرتدي حزاما ناسفا (صور + 18)

Date: 2020-02-23 20:08:32
القوات العراقية تقتل مسلحين احدهما انتحاري يرتدي حزاما ناسفا (صور + 18)