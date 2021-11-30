مصدر رفيع يكشف خططاً لداعش لاستهداف سامراء والمرقدين العسكريين

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني رفيع المستوى، مساء اليوم الثلاثاء، عن نية تنظيم داعش تنفيذ هجمات تستهدف المدنيين ومرقد الإمامين العسكريين في مدينة سامراء.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المعلومات الاستخبارية أفادت بأن عناصر تنظيم داعش يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية واسعة في قضاء سامراء، تستهدف الأسواق والتجمعات البشرية ومرقد الإمامين العسكريين".

وبين أن "العملية ستتم بواسطة عجلة مفخخة قادمة من ناحية الإسحاقي لتدخل المدينة ويتم تفجيرها".

يشار إلى أن مدينة سامراء تشهد استقراراً أمنياً منذ عدة سنوات، إلا أن المناطق المحيطة تتعرض لهجمات متكررة من قبل عناصر تنظيم داعش.