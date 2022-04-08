مصدر: داعش يحضر "لغزوة" رمضانية تستهدف مناطق في وسط وشرقي بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم الجمعة، بأن تنظيم داعش ينوي شن ما تسمى بـ"الغزوة" على مناطق في وسط وشرقي العاصمة بغداد خلال شهر رمضان الجاري.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأنه توفرت معلومات عن نية داعش تنفيذ عمليات ارهابية ما تسمى بالـ(غزوة) تستهدف مناطق الباب الشرقي ومقترباتها و منطقة بغداد الجديدة والكرادة ضمن جانب الرصافة والمناطق التي تشهد اكتظاظا وزخما بالمواطنين بواسطة انتحاريين يرتدون احزمة ناسفة، او من خلال قيادة احدهم عجلة مفخخة خلال الايام القادمة".

وبيّن المصدر أن منفذي الهجوم سيحاولون القدوم من محافظة صلاح الدين إلى بغداد.