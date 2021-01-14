مصدر حكومي يحسم الجدل الدائر حول المقبرة الجماعية بالاسحاقي

شفق نيوز/ كشف مصدر حكومي في محافظة صلاح الدين، يوم الخميس، حقيقة المقبرة الجماعية التي عثر عليها في اطراف ناحية الاسحاقي جنوب شرق مدينة تكريت.

وقال مدير ناحية الاسحاقي جاسم البزيع لوكالة شفق نيوز، إن قوة من سرايا السلام واثناء عمليات الحفر بآلية "شفل" عثرت على مقبرة جماعية في منطقة "الجزيرة" في اطراف الفرحاتية تضم 6 جثث لضحايا مغدورين مجهوليّ الهوية.

واضاف ان أمراً قضائياً صدر بمخاطبة ومفاتحة اللجنة المعنية بفتح المقابر الجماعية في بغداد الأسبوع المقبل لاستكمال فحوصات الحمض النووي (DNA) للتعرف على هوية الجثث وتاريخ الوفاة.

ونفى البزيع تحديد هوية الجهة المتورطة بإعدام الضحايا وما إذا كانت العملية جرت قبل او بعد تحرير مناطق الاسحاقي وصلاح الدين من قبضة تنظيم داعش، مشيرا الى ان التحقيقات والاجراءات القانونية والقضائية ستكشف الحقائق للرأي العام.

واكد مدير الناحية وجود اكثر من 500 مفقود خلال احداث داعش ضمن مناطق ناحية الاسحاقي وان مصيرهم ما يزال مجهولا حتى الان.

وتناقلت المواقع الاعلامية خلال الـ48 ساعة الماضية بيانات لعشائر واطراف سياسية افادت بالعثور على مقبرة جماعية في الاسحاقي وسط اتهامات متضاربة للحشد الشعبي بالتورط واعدام مدنيين ابان العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش في العام 2015.